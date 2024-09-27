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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Çok eksiklerimiz vardı - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Bülent Uygun: Çok eksiklerimiz vardı

        Başakşehir'e sahasında 2-1 yenilen Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun maçın ardından yaptığı açıklamada, "Çok eksiklerimiz vardı. Bu eksiklerle belki maçı kaybettik" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 23:46 Güncelleme: 27.09.2024 - 23:46
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        "Çok eksiklerimiz vardı"
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        Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Başakşehir’i konuk eden ve sahadan 2-1 yenilgiyle ayrılan Sivasspor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Uygun, “Bugün bir maç kaybettik. Maçtan önce de söylemiştim. Çok eksiklerimiz vardı. Bu eksiklerle belki maçı kaybettik, kazanabilirdik de. Ama şehidimiz, kahramanımız, birçok şehitlerimiz gibi kahramanlarımız gibi Şeyda Yılmaz kardeşimizin kaybetmek her şeyden daha üzüntü verici bizi gerçekten derinden yaraladı. Şehitlerimizin Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine de sabır versin. Maça gelince rakibin malum çok büyük klas ayakları var. Çok başarılı bir takım. Çağdaş hoca gibi çok kaliteli, genç jenerasyon istikrarlı hocasının da karşısında bocalar gibi olsak da oyun taktiğini değiştirerek 43. dakikaya kadar oyunun hakimi olan, gol arayan, gol atmak için bütün varyasyonları deneyen, geçiş oyunlarını yapan iyi bir takım vardı. İyi bir mücadele yaptık. Fakat talihsiz gol bizim tabii dengemizi bozdu. İkinci devre pozisyonlar bulduk. Birçok pozisyonda maalesef atamadık ama attığımız golden sonra sahadan mağlup ayrıldık. Futbolcu kardeşlerimle gurur duyuyorum. İyi mücadele ettiler. Futbolcularımı kutluyorum, Başakşehir takımına, Avrupa Kupası'nda da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

        “TÜRKİYE'DE FUTBOLCULAR TAM PROFESYONEL DEĞİL"

        Bir gazetecinin 'Sakatlıklar çok fazla oldu. İdmanlarda mı bir problem var?' sorusuna Uygun, “Sezon başında bizim kadromuz çok dar bir kadroydu. Türkiye’de futbolcular tam profesyonel değil. Eksiklerini tamamlamıyorlar sakatlıktan sonra. Rey Manaj, gitti 2 maç oynadı, geldi hastalandı. 'Oynama' dedim ama oynadı ve maalesef bu şekilde sakatlandı” yanıtını verdi.

        “HAKEM BÜTÜN TAKDİR HAKLARINI RAKİPTEN YANA KULLANDI”

        Maçın hakemi ile ilgili yöneltilen soruya Uygun, “Hakemimiz iyi niyetli. Gördüğünü çalmaya çalışıyor yeni hakemler. Ben artık hakemlerle ilgili bir şey konuşmak istemiyorum. Benim de derdim Türk futbolunun çok daha iyi yerlere gelmesi. Bugün de hakemimiz iyi niyetliydi. Bir şeyler yapmak istedi. Bütün takdir haklarını da rakipten yana kullandı. Tebrik ediyorum kendisini” cevabını verdi.

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