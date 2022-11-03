Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu altıncı ve son haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

STAT: Eden Arena (Sinobo Stadium)

HAKEM: Rade Obrenovic

SAAT: 20.45

YAYIN: Exxen - TV8,5

SLAVIA PRAG: Kolar, Masopust, Ousou, Kacharaba, Jurasek, Tiehi, Dorley, Olayinka, Lingr, Ewerton, Sor

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Goutas, Appindangoye, Ziya Erdal, Ulvestad, Hakan Arslan, Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Angielski

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Fenerbahçe, grupta oynadığı 5 maç sonunda 10 puanla lider durumda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, Slavia Prag'la kendi evinde oynadığı karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamlayarak 1 puan almıştı.

KAZANIRSA LİDER ÇIKIYOR

Sivasspor, Slavia Prag karşısında kazanması durumunda grubunu lider tamamlamayacak. Kırmızı- beyazlı ekip, maçı kazanması durumunda diğer maçların sonuçlarını beklemeden grubunu lider olarak tamamlayacak.

AVRUPA SAHNESİNDEKİ 28.MAÇ

Sivasspor, Slavia Prag mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 28. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 27 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 32 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 49 gole engel olamadı.