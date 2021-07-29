Sahaya giren taraftarı yakalamak isteyen güvenlik görevlileri, bir süre taraftarın arkasında koştu. Sivassporlu futbolcuya sarılan taraftar, güvenlik güçleri taraftarı yakaladı.

Yakalanan taraftar sahanın dışına çıkartılırken maç, kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam etti.

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