Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ikinci maçında İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibini konuk ediyor. Gruptaki ilk maçında Villarreal'e deplasmanda 5-3 mağlup olan temsilcimiz ilk galibiyetini almak istiyor.
SİVASSPOR - MACCABI TEL AVIV
SAAT: 20.55
YAYIN: beIN SPORTS 1
HAKEM: Irfan Peljto
STAT: Sivas 4 Eylül
SİVASSPOR: Samassa, Uğur, Camara, Caner, Robin Yalçın, Hakan, Claudemir, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode
MACCABITEL AVIV: Tenenbaum, Kandil, Tibi, Yeini, Hernandez, Davidzada, Glazer, Peterz, Rikan, Shechter, Biton
İlk maçında konuk ettiği Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 1-0 yenen İsrail ekibi, I Grubu'nda averajla ikinci sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Medipol Başakşehir ile bu sezon Avrupa kupalarında yoluna devam iki Türk temsilcisinden biri olan Sivasspor, gruptaki ilk maçında İspanya'nın Villarreal ekibine deplasmanda 5-3 kaybetmişti.
Grupta henüz puanla tanışamayan Sivasspor, son sırada yer alıyor. Villarreal karşısındaki performansıyla göz dolduran Sivas temsilcisi, iç sahada Maccabi Tel-Aviv'i yenerek ilk puanlarını almayı hedefliyor.
Grupta 2. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:
|Maç
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|Villarreal
|1
|1
|0
|0
|5
|3
|3
|Maccabi Tel-Aviv
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|Karabağ
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|Demir Grup Sivasspor
|1
|0
|0
|1
|3
|5
|0
AVRUPA'DAKİ 10. MAÇI
Demir Grup Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv önünde Avrupa kupalarındaki 10. maçını oynuyor. Avrupa kupalarında daha önce 9 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, 2 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.
Sivasspor, bu maçlarda 9 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.
Kırmızı-beyazlıların Avrupa kupalarındaki ilk golüne imza atan Mehmet Yıldız, Sivasspor formasıyla uluslararası maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı. Avrupa maçlarından toplam 8 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, Mehmet Yıldız'ın yanı sıra Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan, Musa Aydın, Olarenwaju Kayode, Mustapha Yatabare ve Max Gradel rakip fileleri havalandıran isimler oldu.
AVRUPA KARNESİ
Sivasspor, Avrupa kupalarına daha önce 2 kez katıldı. İlk olarak 2008-2009 sezonunda Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden kırmızı-beyazlı ekip, İntertoto Kupası'nda ter döktü. Bir sezon sonra tekrar Avrupa'da boy gösteren Sivasspor, önce UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, ardından da UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele etti.
Intertoto Kupası'nda Portekiz temsilcisi Braga (0-2 / 0-3) ve Karadağ ekibi OFK Grbalj'la (1-0 / 2-2) karşılaşan Sivasspor, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Belçika'nın Anderlecht (0-5 / 3-1),UEFA Avrupa Ligi play-off turunda da Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk (0-3 / 0-2) takımlarıyla mücadele etti. Sivasspor, bu sezonki ilk maçını ise deplasmanda İspanya'nın Villarreal (3-5) takımına karşı oynamıştı. Sivasspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 9 maçın performans tablosu şöyle:
|Organizasyon
|Maç
|Galibiyet
|Beraberlik
|Mağlubiyet
|Attığı gol
|Yediği gol
|UEFA Şampiyonlar Ligi (Ön eleme)
|2
|1
|-
|1
|3
|6
|UEFA Avrupa Ligi
|3
|-
|-
|3
|3
|10
|UEFA İntertoto Kupası
|4
|1
|1
|2
|3
|7
|Toplam
|9
|2
|1
|6
|9
|23
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