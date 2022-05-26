Sivasspor Kayserispor maçı için artık nefesler tutuldu. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonunu belirleyecek zorlu mücadele ile ilgili merak edilen tüm bilgileri derledik. İşte detaylar...

SİVASSPOR KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor Kayserispor maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak ve ASpor'dan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Muammer, Koray, Goutas, Camara, Ziya, Özkan, Cofie, Kerem, Sefa, Olarenwaju Kayode, Yatabaré

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Attamah, Carole, Kemen, İbrahim, Bertolacci, Ramazan, Thiam, Mustafa