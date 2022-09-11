Spor Toto Süper Lig 6. haftasında Sivasspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Yine galibiyetle tanışamayan Demir Grup Sivasspor, puanını 4'e yükseltti. İstanbulspor ise puanını 4 yaptı.