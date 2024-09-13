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        Haberler Spor Transfer Sivasspor, Garry Rodrigues’i kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Sivasspor, Garry Rodrigues’i kadrosuna kattı

        Sivasspor, MKE Ankaragücü ile yollarını ayıran 33 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i renklerine bağladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 23:00 Güncelleme: 13.09.2024 - 23:00
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        Garry Rodrigues, Sivasspor'da!
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        Sivasspor, sol kanat oyuncusu Garry Rodrigues ile anlaşmaya vardı. Rodrigues, kendisini 1 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

        27 Kasım 1990'da Rotterdam'da dünyaya gelen Yeşil Burun Adaları asıllı sporcu futbola Spartaan altyapısında başladı. Ardından Feyenoord, Real SC, Rostocker, Boshuizen, ADO Den Haag, FC Dordrecht, Levski Sofia, Elche CF, PAOK, Al-Ittihad forması giydi. Rodrigues, Türkiye’de Galatasaray, Fenerbahçe ve son olarak da MKE Ankaragücü forması giydi.

        Kariyerinde 384 maça çıkan başarılı sporcu, 77 kez gol sevinci yaşarken, 73 kez de asist yaptı.

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