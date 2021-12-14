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Son dakika: Sivasspor - Galatasaray yazar yorumları

Sivasspor - Galatasaray yazar yorumları

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasında 1-0 mağlup olarak sahadan ayrıldı. Spor yazarları Galatasaray'ın kritik puan kaybını değerlendirdi

14.12.2021 - 10:17 | Güncelleme: FUTBOL

  • ERMAN TOROĞLU: Sivas aynen Antep gibi Galatasaray'ın üzerine fazla gitmedi. Bir 45 dakika en fazla 3 kişi ile çok nadir 4 kişi ile gittiler. Onlar da golü attıktan sonra aynen Antep gibi topu çevirerek, ayağa pas yaparak Galatasaray'ı oyundan düşürdüler. Galatasaray'ın Avrupa'da oyun planı var ama Türkiye'de yok. 

  • ERMAN TOROĞLU: Düşünün Kerem dakika 80 stoperden top çıkarıyor, dakika 88 sağ taraftan taç atıyor. Olacak şey değil. Onun gibi bir adamın devamlı ceza alanı içinde ve civarında olması gerekir. Şu bir gerçek. Spor yazarları da itiyor, kamuoyu da itiyor, Trabzon mağlup olunca çok kimse seviniyor ama bir türlü bu üç büyükler futbol oynamıyor. Bu sene böyle devam edecek herhalde.

  • MUSTAFA SAPMAZ: Merak edilen şu; Galatasaray Avrupa'daki performansını nasıl oluyor da Türkiye'de yansıtamıyor? Bunu bireysel oyuncu yetersizliğine bağlayamazsınız. Mesela sağ bekte Yedlin oynadığı veya Alpaslan, Luyindama'nın yerine tercih edilmediği için kötü oynamıyor Galatasaray. Avrupa maçı sonrası temposu düştüğüyle de ilgili açıklayamayız. Öyle olsa puan kayıpları sadece Avrupa maçı dönüşlerinde olur.

  • MUSTAFA SAPMAZ: Peki neden? Türkiye liginde şampiyonluğa oynayan takımlar doğası gereği topa hükmeden takım olmak zorunda. Galatasaray da topa hükmediyor. Burada sorun yok. Sorun Galatasaray'ın topa hükmettiği bu oyunda pas oyununu etkili oynayacak bir kadrosunun olmaması. Vücut dili olarak Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğa olan inancını kaybetmiş. Son söz de maçın golüne. Dün Fajr'ın Muslera sakatlığında attığı gol, endüstrileşen futbolun gerçeği. Yoksa futbolun amatör ruhunu yaşamışlar, o topu auta atmasını bekler. Muslera için büyük talihsizlikti. Geçmiş olsun.

  • SERKAN KORKMAZ: Galatasaray'ın her maçın ilk 45 dakikasını yok saymasına alıştık artık. İkinci yarılarsa, -özetle- panik halinde bir debeleniş ve seri oyuncu değişikleriyle geçip gidiyor. Sarı-kırmızılıların Avrupa'daki oyununu, ligdeki rakipleri aynen kopyalayıp iade ediyor adeta. Fatih Terim bu kısır döngüyü kıramıyor. Sivasspor'u golünden dolayı yargılamak, yerden yere vurmak kimilerine göre haksızlık olarak nitelendirilebilir. Ama ben, bu gezegendeki futbolseverler arasında, Yatabare'nin ya da Fajr'ın topu dışarı atmasını bekleyenler olduğuna eminim.

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