REHA KAPSAL: Dün akşamki karşılaşmayı üç ana başlıkta değerlendirebiliriz. 1- Ümit Öztürk'ün böyle bir maça atanması… Galatasaray için erken bir eşik olarak görünen Sivas deplasmanına, Ümit Öztürk'ün atanması MHK adına hataydı. Ümit Öztürk, her iki takım lehine ve aleyhine verdiği kararlarla ne kadar yanlış bir tercih olduğunu gösterdi. 2- Luyindama… Haftalardır oynamayan, top tekniği kötü, saha içi konsantrasyonu eksik, formsuz ve dağınık bir futbolcu. En önemlisi kafa olarak da hazır değil. Marcao'nun sakatlığı nedeniyle kadroya alındı. Yaptığı basit hata ve Muslera'yı sakatlaması Galatasaray'a pahalıya maloldu. Sivasspor yenilgisinin baş sorumlusu Luyindama oldu.