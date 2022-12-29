AA / HABERTURK.COM

STAT: Sivas 4 Eylül Stadyumu

HAKEM: Erkan Özdamar

SAAT: 17.00

YAYIN: beIN Sports 1 MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ SİVASSPOR: Ali Şaşal, Robin, Caner, Goutas, Uğur, Saba, Keita, Ulvestad, Ahmed Musa, Erdoğan, Yatabare GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Oliveira, Berkan Kutlu, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Gomis Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de 14 maça çıkan Galatasaray'ın 30 puanı bulunurken, Sivasspor ise 14 puanda bulunuyor. Galatasaray bu maçı kazanması durumunda tekrardan liderlik koltuğuna çıkacak.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 32 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 68 golüne, Sivasspor 43 golle yanıt verdi. SON 4 MAÇINI KAZANDI Süper Lig'deki son 5 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 4 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray, daha sonraki 4 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup etti.

TAKIMDA 4 EKSİK Galatasaray'da cezalı ve sakat olan 4 futbolcu, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Lucas Torreira ile tedavilerine devam edilen Mauro Icardi, Mathias Ross ve Kazımcan Karataş müsabakanın kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 17. haftadaki MKE Ankaragücü maçında görev yapamayacak.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR Rekabette Sivas'ta yapılan lig maçlarında ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyor. Sivas'ta yapılan 16 maçın 6'sını Sivasspor, 5'ini de Galatasaray kazandı. 5 karşılaşma ise berabere bitti.