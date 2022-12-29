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Sivasspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Sivasspor - Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Galatasaray'ın 30 puanı bulunuyor. Sivasspor ise 15 müsabakada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 14 puanda bulunuyor

Giriş: 29.12.2022 - 15:56 | Güncelleme: ABONE OL
Sivasspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN
AA / HABERTURK.COM

STAT: Sivas 4 Eylül Stadyumu
HAKEM: Erkan Özdamar
SAAT: 17.00
YAYIN: beIN Sports 1

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SİVASSPOR: Ali Şaşal, Robin, Caner, Goutas, Uğur, Saba, Keita, Ulvestad, Ahmed Musa, Erdoğan, Yatabare

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Oliveira, Berkan Kutlu, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Gomis

Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'de 14 maça çıkan Galatasaray'ın 30 puanı bulunurken, Sivasspor ise 14 puanda bulunuyor. Galatasaray bu maçı kazanması durumunda tekrardan liderlik koltuğuna çıkacak.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 32 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 68 golüne, Sivasspor 43 golle yanıt verdi.

SON 4 MAÇINI KAZANDI

Süper Lig'deki son 5 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 4 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı.

Galatasaray, daha sonraki 4 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup etti.

TAKIMDA 4 EKSİK

Galatasaray'da cezalı ve sakat olan 4 futbolcu, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Lucas Torreira ile tedavilerine devam edilen Mauro Icardi, Mathias Ross ve Kazımcan Karataş müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 17. haftadaki MKE Ankaragücü maçında görev yapamayacak.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Rekabette Sivas'ta yapılan lig maçlarında ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyor.

Sivas'ta yapılan 16 maçın 6'sını Sivasspor, 5'ini de Galatasaray kazandı. 5 karşılaşma ise berabere bitti.

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