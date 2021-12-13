Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a 1-0 yenildi.
İlk 45 dakikası golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin 79. dakikasında Sivasspor, Fayçal Fajr'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Öte yandan Sivasspor'un golü öncesi Luyindama ile çarpışan Muslera, oyunda devam edemedi ve sahayı sedye ile terk etti.
Bu sonucun ardından Sivasspor 22 puana yükselirken, Galatasaray 23 puanda kaldı.
CİMBOM GALİBİYETE HASRET
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada galibiyet elde edemedi. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de ise son dönemde kötü bir grafik ortaya koydu. Galatasaray ligdeki son 5 maçında üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayarak sadece 3 puan alabildi.
Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül
Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Samet Çiçek
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Camara, Ziya Erdal, Cofie, Fajr (Dk. 90+7 Özkan Yiğiter), Kerem Atakan Kesgin (Dk.90 Hakan Arslan), Henrique (Dk. 58 Erdoğan Yeşilyurt), Gradel, Yatabare (Dk. 90 Kayode)
Galatasaray: Muslera (Dk. 83 İsmail Çipe), Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt (Dk. 79 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Dk. 67 Halil Dervişoğlu), Cicaldau, Feghouli (Dk. 67 Emre Kılınç), Kerem Aktürkoğlu, Diagne (Dk. 79 Mustafa Muhammed)
Gol: Dk. 79 Fajr (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Fajr, Dk. 45+1 Ziya Erdal, Dk. 65 Ali Şaşal Vural, Dk. 66 Gradel, Dk. 86 Ahmet Oğuz (Demir Grup Sivasspor) Dk. 37 Cicaldau, Dk. 62 Luyindama, Dk. 66 Yedlin (Galatasaray)
ÖNEMLİ DAKİKALAR
12. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
16. dakikada Sivasspor soldan korner kazandı. Fajr'in direkt kaleye gönderdiği topa Muslera son anda müdahale etti.
26. dakikada Diagne'nin sol kanatta ceza sahasına kestiği topa kimse dokunamadı. Pozisyonu takip eden Feghouli'nin içeri gönderdiği top defansa çarparak uzaklaştı.
29. dakikada Yedlin'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın üzerine gitti.
31. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun plasesinde, kaleci meşin yuvarlağı rahat kontrol etti.
33. dakikada topla birlikte ilerleyen Gradel'in ceza alanına girmeden çektiği şutta, kaleci Muslera uzanarak golü önledi.
35. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Soldan rakip ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nın altıpasa gönderdiği top kalecide kaldı.
47. dakikada Van Aanholt'un sol kanattan rakip ceza alanına yerden gönderdiği topu defans araya girerek kornere gönderdi.
52. dakikada sol kanatta topla buluşan Gradel'in ceza sahasına girmeden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
56. dakikada Van Aanholt'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Diagne'nin şutunda iyi yer tutan kaleci Ali Şaşal Vural, mutlak bir golü önledi.
65. dakikada Galatasaray kontra atakla tehlikeli geldi. Feghouli'nin sağ kanattan içeriye kestiği topu son anda fark ederek araya giren kaleci Ali Şaşal Vural, tehlikeyi önledi.
73. dakikada rakip ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Kerem Atakan Kesgin'in sert vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
76. dakikada Galatasaray defansının uzaklaştırmaya çalıştığı top, Erdoğan Yeşilyurt'un önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Muslera topa son anda parmaklarının ucuyla müdahale etti.
80. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Savunmanın arkasına gönderilen uzun topta Luyindama ile Muslere çarpıştı. Sağ kanada açılan topla buluşan Yatabare pasını Fajr'a çıkardı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0
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