Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İtalyan ekibi Fiorentina’yı konuk ediyor.
STAT: Sivas 4 Eylül
HAKEM: Nikola Dabanovic (Karadağ)
SAAT: 20.45
YAYIN: Exxen
SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Charisis, Saiz, Erdoğan Yeşilyurt, Caicedo
FIORENTINA: Terraciano, Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Ranieri, Mandragora, Amrabat, Bonaventura, Gonzalez, Ikone, Cabral
SİVAS NASIL TUR ATLAR?
Yiğidolar, son 16 turu ilk maçında İtalya'da karşılaştığı Fiorentina'ya 1-0 mağlup olmuştu. Sivasspor, iki ve daha farklı skorlarla galip geldiği takdirde adını çeyrek finale yazdıracak. Kırmızı-beyazlıların tek farklı galibiyetlerinde ise maç uzatmalara taşınacak. Her türlü beraberlik ve Fiorentina galibiyetlerinde ise İtalyan ekibi turu geçen taraf olacak.
YİĞİDOLAR'IN AVRUPA'DAKİ 30. MAÇI
Sivasspor, Fiorentina mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 30. maçına çıkıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 29 müsabakada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 33 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 51 gole engel olamadı.
SİVASSPOR'DA 3 EKSİK
Teknik direktör Rıza Çalımbay idaresindeki Sivasspor’da 3 isim Fiorentina karşısında forma giyemiyor. Sakatlığı süren Robin Yalçın ve Caner Osmanpaşa ile kırmızı kart cezalısı Max Gradel kadroda yer almıyor.