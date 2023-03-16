Yiğidolar, son 16 turu ilk maçında İtalya'da karşılaştığı Fiorentina'ya 1-0 mağlup olmuştu. Sivasspor, iki ve daha farklı skorlarla galip geldiği takdirde adını çeyrek finale yazdıracak. Kırmızı-beyazlıların tek farklı galibiyetlerinde ise maç uzatmalara taşınacak. Her türlü beraberlik ve Fiorentina galibiyetlerinde ise İtalyan ekibi turu geçen taraf olacak.

Sivasspor, Fiorentina mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 30. maçına çıkıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 29 müsabakada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 33 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 51 gole engel olamadı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay idaresindeki Sivasspor’da 3 isim Fiorentina karşısında forma giyemiyor. Sakatlığı süren Robin Yalçın ve Caner Osmanpaşa ile kırmızı kart cezalısı Max Gradel kadroda yer almıyor.