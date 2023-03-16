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Sivasspor - Fiorentina maçı CANLI YAYIN

Sivasspor - Fiorentina maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, son 16 turu rövanş maçında Fiorentina'yı konuk ediyor. İtalya'da oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden Yiğidolar, evindeki maçta turu geçip tarih yazmak istiyor. Sivasspor Firoentina maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 16.03.2023 - 19:20 | Güncelleme: ABONE OL
Sivasspor - Fiorentina maçı CANLI YAYIN
HABERTURK.COM / Ajanslar

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İtalyan ekibi Fiorentina’yı konuk ediyor.

STAT: Sivas 4 Eylül
HAKEM: Nikola Dabanovic (Karadağ)
SAAT: 20.45
YAYIN: Exxen

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Charisis, Saiz, Erdoğan Yeşilyurt, Caicedo

FIORENTINA: Terraciano, Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Ranieri, Mandragora, Amrabat, Bonaventura, Gonzalez, Ikone, Cabral

SİVAS NASIL TUR ATLAR?

Yiğidolar, son 16 turu ilk maçında İtalya'da karşılaştığı Fiorentina'ya 1-0 mağlup olmuştu. Sivasspor, iki ve daha farklı skorlarla galip geldiği takdirde adını çeyrek finale yazdıracak. Kırmızı-beyazlıların tek farklı galibiyetlerinde ise maç uzatmalara taşınacak. Her türlü beraberlik ve Fiorentina galibiyetlerinde ise İtalyan ekibi turu geçen taraf olacak.

YİĞİDOLAR'IN AVRUPA'DAKİ 30. MAÇI

Sivasspor, Fiorentina mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 30. maçına çıkıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 29 müsabakada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 33 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 51 gole engel olamadı.

SİVASSPOR'DA 3 EKSİK

Teknik direktör Rıza Çalımbay idaresindeki Sivasspor’da 3 isim Fiorentina karşısında forma giyemiyor. Sakatlığı süren Robin Yalçın ve Caner Osmanpaşa ile kırmızı kart cezalısı Max Gradel kadroda yer almıyor.

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