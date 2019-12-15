Süper Lig'in 15'inci haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede lider Demir Grup Sivasspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Geçen hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 5-2 yenerek 2 maçlık galibiyet hasretini dindiren sarı-lacivertliler, Sivasspor karşısında 3 puan alarak zirveye yaklaşmayı hedefliyor.

SİVASSPOR: 0 - FENERBAHÇE: 0

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Yeni 4 Eylül

SAAT: 16.30

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Ali Palabıyık

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Sadık, Serdar, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Rodrigues, Kruse, Muriç

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Ziya, Mert Hakan, Emre Kılınç, Andrade, Yatabare

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

DEPLASMAN PERFORMANSI KÖTÜ

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 3 deplasman maçında galip gelemedi. İstikbal Mobilya Kayserispor'a yenilip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim'de Denizlispor karşısında aldı. Bu sezon deplasmanda 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alan Fenerbahçe, dış sahada 12 puan yitirdi.

27. RANDEVU

Fenerbahçe ile lider Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya... Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 26 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 4'ünü Sivasspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 8 maçı kaybetmeyen, 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe'nin toplam 61 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Sivas'taki müsabaka 0-0 tamamlandı. İkinci devre İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 13 lig maçında Fenerbahçe 6, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 4 maç da berabere bitti.

Sivas'taki maçlarda sarı-lacivertliler 25, kırmızı-beyazlılar 19 gol attı.

Öte yandan Sivas'taki son 7 randevuda her iki ekip de ikişer galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere tamamlandı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı.

Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

SİVASSPOR, FENERBAHÇE'YE KARŞI GALİBİYETE HASRET

Demir Grup Sivasspor'un mücadele öncesinde Fenerbahçe'ye karşı kötü giden bir serisi bulunuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, rakibine karşı 8 maçtır galip gelemezken bu maçlarda 2 beraberlik aldı, sahadan 6 defa da mağlubiyetle ayrıldı. Sivasspor, son galibiyetini 2013/2014 sezonunun 20'nci haftasında 2-0'lık skorla alırken galibiyet gollerini Burhan Eşer ve Aydın Karabulut attı. 9 Şubat 2014'te oynanan o karşılaşmada sahada forma giyen Hakan Arslan ile Emre Belözoğlu, iki ekibin bu yılki kadrolarında yer alıyor.

RIZA ÇALIMBAY - ERSUN YANAL 18'İNCİ KEZ

İki takım teknik direktörü Rıza Çalımbay ile Ersun Yanal, bu maça dek 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 9'unda Ersun Yanal sahadan galibiyetle ayrılırken 3 maçta ise Rıza Çalımbay'ın yüzü güldü. 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

İKİ EKİPTE SON DURUM

Kritik karşılaşma öncesinde ev sahibi ekipte Rybalka'nın sakatlığı bulunurken Hakan Arslan ise sarı kart cezasından dolayı bu maçta forma giyemeyecek. Hafta içinde iki gün idmana çıkmayan Mert Hakan Yandaş ile Caner Osmanpaşa'nın ise forma giymesi bekleniyor. Konuk ekip Fenerbahçe'de ise cezalı oyuncu bulunmazken Mevlüt Erdinç ve Victor Moses'ın sakatlıkları devam ediyor. Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muriç, bu deplasmanda sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

İKİ TEKNİK ADAMIN RAKİPLERİNE KARŞI KARNESİ

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'ye karşı kariyerinde bugüne kadar 35 maça çıktı. Tecrübeli teknik adam, bu maçlarda 6 galibiyet ve 7 beraberlik alırken 22 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ersun Yanal ise Sivasspor'a karşı çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik alırken 6 kez de sahadan puansız ayrılan taraf oldu.

FENERBAHÇE, PALABIYIK İLE SON 17 MAÇTA KAYBETMEDİ

Öte yandan, maçın hakemi Ali Palabıyık, bugüne kadar Fenerbahçe'nin 27, Demir Grup Sivasspor'un ise 16 maçında düdük çaldı. Fenerbahçe, Palabıyık'ın yönettiği 27 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik alırken sahadan 3 kez de mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, Palabıyık'ın düdük çaldığı son 17 maçta ise mağlubiyet yüzü görmedi, bu maçlarda 12 galibiyet 5 beraberlik elde etti. Demir Grup Sivasspor ise Palabıyık'ın yönettiği 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı.