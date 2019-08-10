10 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in başlamasına 1 hafta kala Fenerbahçe, 21. Cumhuriyet Kupası maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. İki takım da sezon başlamadan önceki son provada sahadan etkili bir futbol ve iyi bir sonuçla ayrılmanın peşinde.
SİVASSPOR: 1 - FENERBAHÇE: 0 (17' Caner Osmanpaşa)
(Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...)
STAT: Yeni 4 Eylül
SAAT: 20:00
YAYIN: TRT SPOR
SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya, Cofie, Mert, Hakan Aslan, Erdoğan, Emre, Yatabare
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
FENERBAHÇE: Altay, Murat, Okan, Jailson, Abdülcebrail, Ozan, Emre, Kruse, Ferdi, Moses, Muriç
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek 21. Cumhuriyet Kupası, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda sahibini bulacak.
Demir Grup Sivasspor karşısında yeni sezon hazırlıkları kapsamında 8. ve son hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe, 3'ü yurt içi 4'ü de yurt dışı olmak üzere toplamda 7 hazırlık maçı oynadı.
Yurt dışı kampından önce Türkiye'de iki karşılaşma yapan sarı-lacivertli ekip, TFF 1. Lig ekipleri Boluspor ve Bursaspor'u 2-0 mağlup etmişti. Yurt dışı etabında ise Avusturya'da iki maç oynayan Fenerbahçe, Alman ekibi Wolfsburg ile 1-1 berabere kalırken, Hertha Berlin'e 2-1 mağlup oldu.
Daha sonra Audi Kupası'nda mücadele eden sarı-lacivertli takım, Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 6-1, İspanya ekibi Real Madrid'e ise 5-3 kaybetmişti.
Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynanan son hazırlık müsabakasında ise İtalyan ekibi Cagliari ile 2-2 berabere kaldı.
Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan, Miha Zajc ve Garry Rodrigues kafilede yer almadı.
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