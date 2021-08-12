Sivasspor Dinamo Batumi maçı için geri sayım başladı. Bu yıl UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, galibiyet ve tur arıyor...

SİVASSPOR DINAMO BATUMI MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçına sahne olacak Sivasspor Dinamo Batumi maçı bu akşam 21:00'de başlayacak ve TRTSpor'dan canlı yayınlanacak...

SİVASSPOR'UN KADROSU

Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dımıtrıos Goutas, Emre Satılmış, Eren Şahin, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Leke Samson James, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Pedro Henrique, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.