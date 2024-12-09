Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        38
        Fenerbahçe
        FB
        32
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        29
        ikas Eyüpspor
        EYP
        26
        Beşiktaş
        BJK
        25
        Göztepe
        GÖZ
        24
        Rams Başakşehir
        İBFK
        22
        Tümosan Konyaspor
        KON
        19
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        18
        Trabzonspor
        TS
        16
        Kasımpaşa
        KSM
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Bellona Kayserispor
        KYS
        15
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        8
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Sivasspor'dan Manaj açıklaması: Hadsiz yorumları kınıyoruz! - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Sivasspor'dan Manaj açıklaması: Hadsiz yorumları kınıyoruz!

        Sivasspor, Galatasaray maçında Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz arasındaki pozisyon hakkında açıklama yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 17:12 Güncelleme: 09.12.2024 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor'dan Manaj açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivasspor, Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz'a sert bir müdahalede bulunun Rey Manaj için açıklama yaptı.

        Sivasspor'un açıklamasının tamamı şöyle:

        "Net Global Sivasspor’umuz, Trendyol Süper Lig’in 15. hafta maçında dün sahamızda Galatasaray’ı konuk etti. Maçın son bölümünde, sporcumuz Rey Manaj’ın Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz’a yaptığı müdahale ile ilgili olarak, kulüp olarak yaşanan olayı dikkatle değerlendirdiğimizi belirtmek isteriz.

        Sporcumuz Rey Manaj’ın yaptığı hareketi tasvip etmiyoruz. Ancak bu durumun, oyuncumuzun Barış Alper Yılmaz’a kasıtlı bir zarar verme niyeti taşıdığı şeklinde yorumlanmaması gerektiğine inanıyoruz. Sahada yaşanan bu tür olaylar, futbolun bir parçası olup, tamamen oyun içerisindeki anlık reaksiyonlardan kaynaklanmaktadır.

        Kulübümüz, Rey Manaj’ı hedef alan hadsiz yorumlarını şiddetle kınamaktadır. Sporun temel değerlerini zedeleyen bu gibi tutumların, Türk futbolunun geleceğine zarar verdiği açıktır.

        Milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Galatasaray Spor Kulübü’ne Avrupa Ligi’nde oynayacakları Malmö maçında başarılar dileriz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı!
        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı!
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        AVM'de cinayet! 10 el ateş edip gasp ettiği motosikletle kaçtı
        AVM'de cinayet! 10 el ateş edip gasp ettiği motosikletle kaçtı
        4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Kadro dışından derbi zaferine!
        Kadro dışından derbi zaferine!
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı
        Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Habertürk Anasayfa