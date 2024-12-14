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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Sivasspor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Sivasspor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 14:24 Güncelleme: 14.12.2024 - 17:12
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        Bülent Uygun dönemi sona erdi
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        Sivasspor'da kötü gidişat ve peş peşe gelen puan kayıplarının ardından Teknik Direktör Bülent Uygun, istifa kararı aldı. Sivasspor yönetimiyle, istifa kararını görüşen Bülent Uygun'un yönetime istifasını bildirdiği öğrenildi.

        Yapılan toplantının ardından kırmızı-beyazlı kulüp, 53 yaşındaki çalıştırıcıyla yolların ayrıldığını duyurdu.

        Yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Bahattin Eken ve Teknik Direktörümüz Bülent Uygun’un yapmış olduğu görüşme neticesinde, yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Bülent Uygun, görev süresi boyunca takımımızda önemli hizmetlerde bulunmuş ve birçok başarıya imza atmıştır. Sivasspor menfaatlerini geçmişte olduğu gibi bugün de ön planda tutan Uygun’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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