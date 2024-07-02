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        Haberler Spor Transfer Sivasspor Bekir Turaç Böke'yi kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Sivasspor Bekir Turaç Böke'yi kadrosuna kattı

        Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Alex Pritchard transferinden sonra 25 yaşındaki forvet oyuncusu Bekir Turaç Böke'yi renklerine bağladığını açıkladı. 25 yaşındaki forvet son olarak Denizlispor forması giymişti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 15:00 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:44
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        Sivasspor'dan kadroya takviye
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        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Bekir Turaç Böke ile anlaşmaya vardı.

        Sivas’a gelen sporcu, Başkan Vekili Bahattin Eken’in katıldığı imza töreninde kendisini 3 yıllığına Sivasspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı.

        Bekir Turaç, geçtiğimiz sezon Denizlispor formasıyla 28 maçta 15 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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