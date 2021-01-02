Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor, Denizlispor'u konuk etti.

Horozlar, 17'de Rodallega'nın golüyle öne geçerken 26'da Max Gradel penaltıdan eşitliği getirdi.

İlk yarının sonunda sahneye Faycal Fajr, Sivas'ı üstünlüğe taşıdı.

Ev sahibi son bölüme kadar maçı önde götürse de 90+3'te Mesanovic, Denizlispor'a 1 puanı getirdi: 2-2