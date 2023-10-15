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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

        Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, ölü sayısı 7'ye yaralı sayısı ise 40'a yükseldi. Hayatını kaybeden 7 yolcunun kimlik tespit çalışmaları sürerken, hastanede tedavileri süren yaralılardan biri, otobüsün oldukça hızlı olduğunu belirtti. Öte yandan kazaya ilişkin Gürün Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 09:37 Güncelleme: 15.10.2023 - 12:50
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        Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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        Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi. Otobüs, vinçle şarampolden çıkartılırken, araç altında bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

        Kaza, saat 06.30 sıralarında Pınarbaşı-Gürün karayolu Yazyurdu mevkiinde meydana geldi.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı. Kazada, ölü sayısı 4'ten 7'ye, yaralı sayısı ise 32'den 40'a yükseldi.

        AA
        AA

        Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

        AA
        AA

        "OTOBÜS BAYA HIZLIYDI"

        Sivas'ta 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Gürün Devlet Hastanesi'ne gidip, yaralıları ziyaret etti.

        İstanbul'dan Bingöl'e giden ve kazadan yaralı kurtulan Vedat Taş, "Otobüs baya hızlıydı. Viraja girdikten sonra yerler de ıslaktı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti ve dönerek takla attı. Biz de bu hale geldik" diye konuştu.

        NE OLMUŞTU?

        İHA
        İHA

        Yaralılardan İhsan Kırtepe ise "Uyuyordum. Bir anda ses geldi. Arabanın süründüğünü gördüm. Kendini bir yere vurdu" dedi. Otobüs şoförü Selim Aytürk'ün ise kazadan ağır yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

        ÖLEN 7 KİŞİNİN KİMLİK TESPİT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

        Hayatını kaybeden 7 yolcunun ise kimlik tespit çalışması sürüyor.

        İHA
        İHA

        Öte yandan kazaya ilişkin Gürün Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.

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