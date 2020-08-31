Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Yıldızeli ilçesine bağlı Çöte köyü ve Aşağı Subaşı köyü bugün itibariyle İlçe Hıfssızzıha Kurulunca karantina kararı alınarak, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.

Karantinaya alınan köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grupları'nın karşılayacağı bildirildi.

KARS'TA 1 KÖYDEKİ KARANTİNA SONA ERDİ

Kağızman ilçesine bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması sonlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Paslı köyünde 5 Ağustos'ta karantina uygulamasının başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, elde edilen olumlu veriler üzerine köyde uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.