Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Valiliklerden kar tatili açıklaması yapıldı mı? 7 Mart 2022 yarın okullar tatil olacak mı?

Sivas'ta 7 Mart yarın okullar tatil edildi mi? Olumsuz hava koşulları kış döneminde eğitim öğretimi sekteye uğratmıştı. Soğuk havaların etkisinin sürdüğü yurdumuzda hangi illerin tatil olduğu merak edildi. Peki, 7 Mart Sivas'ta yarın okullar tatil mi, kar tatili açıklaması yapıldı mı? İşte, detaylar...



SİVAS'TA YARIN OKUL VAR MI?

Sivas'ta 7 Mart Pazartesi günü için okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.