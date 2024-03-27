Sivas'ta TIR'dan düşen yükün altında kalan otomobildeki sürücü öldü
Sivas'ta karşı şeride geçip devrilen TIR'dan düşen yükler bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirirken, 4 kişi de ağır yaralandı
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre M.A. yönetimindeki alçıpan yüklü TIR, Gürün-Darende kara yolunun Çayboyu Mahallesi yakınlarında karşı şeridine geçerek devrildi. Bu sırada Ç.K. yönetimindeki otomobil, TIR'ın dorsesinden düşen alçıpanların altında kaldı.
3 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Ç.K. olay yerinde öldü, aynı araçtaki A.K, A.O.G. ve A.K. ile TIR sürücüsü M.A. yaralandı.
HAYATİ TEHLİKELERİ VAR
Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerce bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen Ç.K'nin cenazesi de bu hastanenin morguna getirildi. Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas'taki başka hastaneye sevk edildi.