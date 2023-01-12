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Haberler Gündem Sivas'ta "Köy Yaşam Merkezi" sayısı artırılacak

Sivas'ta "Köy Yaşam Merkezi" sayısı artırılacak! 41 okul daha tespit edildi

Sivas'ta hane sayısı 10'un üstünde olan köylerdeki eski köy okullarının yeniden eğitim-öğretime açılması için harekete geçildi. 7'den 70'e herkese kapılarını açan sosyal etkinlik ve faaliyetleriyle köyler için birer kültür merkezine atıl haldeki okulların dönüşümünü kapsayan proje ile daha önce Sivas'ta 51 eski köy okulu yeniden eğitim-öğretime açıldı. Devan eden çalışmalar çerçevesinde il genelinde şartları taşıyan 41 köy okulu daha tespit edildi

Giriş: 12.01.2023 - 12:39 | Güncelleme: ABONE OL
Sivas'ta
İHA

Sivas'ta, eski köy okullarının yeniden eğitim-öğretime açılması için başlatılan çalışmalar kapsamında 41 atıl haldeki okul da eğitim-öğretime kazandırılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Köy Yaşam Merkezleri Projesi" çerçevesinde Sivas'ta kapalı bulunan köy okullarının tespiti kısa süre önce tamamlandı. Köyde ikamet eden öğrencilere yerinde eğitim imkânı sunan merkezler, köylerin sosyal yaşantısına önemli katkılar sağlıyor.

Proje ile dönüştürülen ve 7'den 70'e herkese kapılarını açan eski okullar, sosyal etkinlik ve faaliyetleriyle köyler için birer kültür merkezi oluyor. Proje çerçevesinde daha önce Sivas’ta 51 eski köy okulu yeniden eğitim-öğretime açıldı.

KENTTE 41 OKUL DAHA TESPİT EDİLDİ

Sivas Valiliği himayesinde İl Millî Eğitim Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar çerçevesinde il genelinde şartları taşıyan 41 köy okulu tespit edildi. Okulların bakım onarım, iç tefrişat ve çevre düzenlemelerine yönelik ihtiyaç analizleri de yapılarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılacak değerlendirmenin ardından açılması uygun görülen okullar için ödenek aktarılacak.

İLKOKULDA ÖĞRENCİ SAYISINA BAKILMIYOR

Köy Yaşam Merkezleri'nde oluşturulan ana sınıflarında en az 5 öğrenciye, ilkokulda ise öğrenci sayısına bakılmaksızın eğitim imkanı sağlanıyor. İl genelinde aktif bulunan 51 Köy Yaşam Merkezinde oluşturulan anasınıflarında 76, ilkokulda ise 356 öğrenci eğitim görüyor. Bunun dışında Halk Eğitimi Merkezleri tarafından düzenlenen kurs faaliyetleri ile halk üretime teşvik edilirken, bilinçli üretimle aile ve ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor.

BUGÜNE KADAR 70 KURSTAN 103 BİN KİŞİ FAYDALANDI

Bugüne kadar Köy Yaşam Merkezleri'nde toplam 70 kurs düzenlenirken, bu kurslardan bin 103 vatandaş faydalandı. Köy Yaşam Merkezlerinde, aktif olarak; Arıcılık, Peynir Üretimi, Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı, Kadın Tayt Badi Dikimi, Dikiş, Bağlama, Kur’an-ı Kerim, Yetişkinler İçin Okuma Yazma, Aile Din Eğitimi gibi alanlarda eğitim faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

"PROJE KÖYLERDE BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Köy Yaşam Merkezleri projesinin Sivas'ta başarıyla uygulandığını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamanın yaygınlaştırılacak olmasının son derece önemli olduğunu vurguladı. Projenin köylerde büyük ilgi gördüğünü ifade eden Vali Şimşek, şunları söyledi:

"BU MERKEZLERİ DAHA AKTİF HALE GETİRECEĞİZ"

"Köy yaşam merkezlerimizi vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz için çok amaçlı merkezler haline getirme hususunda özenle çalışıyoruz. Devletimizin imkânları ile bu merkezleri daha da aktif hale getireceğiz. Projenin köylerimize kazandırılmasında büyük katkıları olan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer ve ekibine teşekkür ediyorum."

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