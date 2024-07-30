Sivas'ta hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Giriş: 30.07.2024 - 18:41 Güncelleme: 30.07.2024 - 18:41
A.K. (67) idaresindeki hafif ticari araç, Kandemir Mahallesi Ulu Cami Caddesi'nde H.A.Ş. (18) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile motosikletteki yolcu E.Ş. (17) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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