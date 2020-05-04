Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşların sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Boğazköy'ün karantinaya alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, köyde sosyal izolasyonun sağlanması nedeniyle karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.