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        Haberler Gündem Sivas'ta 53 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Güncel haberler

        Sivas'ta 53 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Sivas'ta Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda kalan 53 öğrenci akşam yemeğinden sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 03:46 Güncelleme: 27.04.2025 - 03:46
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        Gıda zehirlenmesi şüphesi! 53 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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        Olay, saat 01.00 sıralarında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisindeki Kredi Yurtlar Kurumuna ait Başbakan Binali Yıldırım kampüsü içerisindeki Sancaktar Kız Öğrenci Yurdunda meydana geldi.

        Akşam yemeğinde ezogelin çorbası, rosto köfte, soslu mantı menüsünü tüketen üniversite öğrencilerinden bazılarında bir süre sonra bulantı ve kusma şikayeti görüldü. Öğrencilerin rahatsızlanmasıyla ihbar üzerine yurda ambulanslar sevk edildi. Bazı öğrenciler sağlık ekipleri tarafından ambulansla, bazıları da kendi imkanlarıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Numune Hastanesi ile Sivas Devlet Hastanesi acil servisine gitti. Hastanelerin acil servisinde 53 öğrenciye gıda zehirlenmesi şüphesiyle müdahale edildi.

        Bazı öğrenciler tedavilerin ardından taburcu edildi. Öğrencilerin yediği akşam yemeğinden incelenmek üzere numune alınarak, soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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