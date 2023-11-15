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        Sivas'ın o ilçesinde şap karantinası! Hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde görülen "şap" hastalığı nedeniyle hayvan alım-satımı ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışları yasaklandı. Yasağa uymayanlara 46 bin 159 TL idari para cezası uygulanacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 18:00 Güncelleme: 15.11.2023 - 18:00
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        Sivas'ın o ilçesinde şap karantinası!
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        Sivas'ın İmranlı ilçe merkezinde "şap" hastalığı görülmesi nedeniyle İmranlı Kaymakamlığı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

        Açıklamada şap hastalığı ile mücadele çerçevesinde ilçenin tüm mahalleleri ve bazı köylerinde hayvan hareketliliğini azaltmak adına büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım-satımı ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "İmranlı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu'nun, 14.11.2023 tarih ve 2023/5 sayılı kararı ile, şap hastalığı ile mücadele çerçevesinde ilçenin tüm mahalleleri ve Altınca, Aşağıboğaz, Aşağıçulha, Başlıca, Beğendik, Bulgurluk, Becek, Boğazören, Çukuryurt, Delice, Dereköy, Eskidere, Körabbas, Kapımahmut, Kızıltepe, Kılıçköy, Karaboğaz, Merkezkılıçlar, Piredede, Uzuntemur, Yenikent, Yapraklıpınar, Yaylacık, Yeniköy, Yukarıçulha köylerinde hayvan hareketliliğini azaltmak adına büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım-satımı ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır.

        Yasaklara riyat etmeyenler hakkında 5996 sayılı kanunun 36. Maddesi uyarınca 46.159 TL idari para cezası uygulanacaktır. Şap hastalığına ilişkin tüm gelişmeler ilk andan itibaren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmekte olup, gerekli tüm önlemler alınmaktadır."

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        #son dakika haberleri sivas
        #İmranlı ilçesi
        #şap hastalığı
        #karantina
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