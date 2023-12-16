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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sıtma hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Kocaelispor Asbaşkanı toprağa verildi - Futbol Haberleri

        Sıtma hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Kocaelispor Asbaşkanı toprağa verildi

        Sporcu izlemek için gittiği Nijerya'da yakalandığı sıtma hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can (48), son yolculuğuna uğurlandı. Can'ın cenaze namazını ağabeyi Recep Can kıldırdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 18:28 Güncelleme: 16.12.2023 - 18:28
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        Kocaelispor Asbaşkanı toprağa verildi
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        Kocaelispor Asbaşkanı ve iş insanı Ekrem Can (48) ile Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, 15 gün önce Nijerya’ya gitti. Burada kentteki futbol akademileri ve spor tesislerini ziyaret eden Can, sporcuları izledi. Nijerya’da kırgınlık, halsizlik ve sıtma şikayetleri yaşayan Ekrem Can’ın rahatsızlıkları Kocaeli’ye döndüğünde de devam etti. Sağlık durumu gün geçtikçe kötüye giden Can, Gebze ilçesindeki bir özel hastaneye yatırıldı. Hastalığı zatürreye dönüştüğü bildirilen Ekrem Can, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Evli ve iki çocuk babası Can’ın naaşı, ailesi tarafından teslim alınarak Karamürsel ilçesine getirildi. Cenaze namazına; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve Kocaelisporlu futbolcular katıldı. Can’ın naaşı, ağabeyi Recep Can’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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