Sismik izolatör nedir? Sismik izolatör ne işe yarar? soruları 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminin ardından gündeme geldi. Elazığ Fethi Tekin Şehir Hastanesi'nin mimarı Ahmet Akyüz, "Depremden 5-10 dakika sonra evimden çıkıp hastane binasına koştum. Elazığ'da şu anda sismik izolatör sistemi ile donatılmış tek yapı burası. Hastanenin ne kadar güvenli ve sağlam olduğunu biliyordum. Geldiğimde buradaki insan kalabalığı dikkatimi çekti. Vatandaşlar da güvenli buldukları için zannediyorum depremden hemen sonraki dakikalarda soluğu burada almışlardı" dedi. İşte Sismik izolatör ile ilgili detaylar...

SİSMİK İZOLATÖR NEDİR?

Sismik izolatör, deprem sırasında binanın kontrollü bir şekilde hareket etmesini sağlayarak, sarsıntının yarattığı şiddeti en aza indiriyor. Bu sistem, deprem anında oluşan sismik yükün, binaya yıkıcı güç aktarmayarak önemli bir kısmını absorbe ediyor. Böylece özellikle deprem anında ‘ binanın taşıyıcı sistemini ayakta tutarak depremin etkisi azalıyor. Bu izolatörler sayesinde 8 şiddetinde la bir depremde bile terminal depremin etkisini normal binalara göre 5 kat daha az hissediyor ve olduğu yerde hareket ederek yıkıcı etkiden korunabiliyor.