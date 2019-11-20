20 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Şişli'de çıplak halde bulunan İ.Ü. (36) adlı kadının kendisine tecavüz edilmek istendiğini iddia etmesi üzerine İ.Ç., gözaltına alındı. Şahıs, polise İ.Ü. ile fuhuş amaçlı anlaştığını ancak kadının parasını alarak kaçtığını ileri sürdü.
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, saat 05.25 sıralarında Şişli Feriköy Mahallesi Hasret Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir akaryakıt istasyonu çalışanları İ.Ü. adlı kadını çıplak halde. Kadın, istasyon çalışanlarına, kuzeni tarafından tanıştırıldığı bir kişi tarafından tecavüz girişimine maruz kaldığını iddia etti. "Polise haber vermeyin" dediği çalışanlardan taksi çağırmalarını istedi. Ancak çıplak haldeki kadına kıyafet veren istasyon ekipleri, olayı polise bildirdi. Taksiyle ayrılmak isteyen kadın polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
ŞÜPHELİNİN FUHUŞ İDDİASI
Polis olay yerinde de inceleme yaptı. Bir süre önce İ.Ç. adlı bir kişinin, Piyalepaşa Caddesi'nde bulunan bir polis ekibine "İ.Ü. adlı kadınla fuhuş karşılığında 150 liraya anlaştım. Ancak kadın paramı alarak kaçtı" şeklinde şikâyette bulunduğu belirlendi. İ.Ç.'nin, İ.Ü. adlı kadının tecavüz girişimiyle suçladığı kişi olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine İ.Ç. gözaltına alındı.
Uyuşturucu madde kullanmak, yağma ve kasten yaralamanın aralarında bulunduğu suçlardan 10 suç kaydı bulunan İ.Ç. emniyetteki ifadesinde de fuhuş iddiasını tekrarladı. İ.Ü. adlı kadının da uyuşturucu kullanmak, uyuşturucu ticareti, kasten yaralamanın bulunduğu birçok suçtan 25 suç kaydı çıktı.
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