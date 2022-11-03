Şişli'deki kanlı tuzakta takipçiler de yakalandı!

İstanbul’da 3 gün önce bir kadının kaçırıldığı kanlı tuzakta yeni detaylar ortaya çıktı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Şişli’de önü kesilen araç sürücüsü Muhammet Tek’i öldüren Emrullah K., Tek’le gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen eşi Berivan K.’yı alarak 3 kişiyle birlikte olay yerinden kaçtı.
OLAYDA İKİ ARAÇ KULLANILDI
Olayın ardından çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede şüphelilerden Emrullah K. Mehmet K., Ramazan K. ve Ahmet K.’yı yakaladı.
Sultanbeyli’de düzenlenen operasyonda Berivan K. da sağ kurtarıldı. Görüntüleri inceleyen polis de, şüphelilerin olayda iki araç kullandığını belirledi. Ortaya çıkan ayrıntılara göre, ilk araçta Emrullah K. ile iki kişi Şişli’deki yolda bekliyorlardı. İkinci araç ise maktulün aracını takip eden kişilerdi. İddiaya göre Muhammet Tek’i takip edenler, aracın gelişini Emrullah K.’ya bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Emrullah K., aracın önünü keserek durmasını sağladı. Ardından Muhammet Tek’e ateş eden Emrullah K. iki kişiyle birlikte araçta bulunan eşi Berivan K.’yı alarak olay yerinden kaçtı.
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TAKİPÇİLER YAKALANDI
Emrullah K. İle birlikte 4 kişinin yakalanmasının ardından çalışmayı derinleştiren cinayet masası, maktulün aracını takip eden diğer araçtaki kişilerin isimlerini de tespit etti. Elde edilen bilgilerin ardından kayıplara karışan Orhan K. İle Sinan K., dün gece düzenlenen operasyonla yakalandı. Orhan K.’nın 11 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.
DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ ÇIKTILAR
Yapılan çalışmalarda Muhammet Tek’in 2017 ve 2019 yıllarında terör örgütü DEAŞ’ın İstanbul yapılanmasına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda örgüt üyeliği ve yardım yataklıktan gözaltına alındığı, arkadaşı olan katil zanlısı Emrullah K.’nın ise yine DEAŞ terör örgütüne finans sağlamaktan hakkında arama kararı bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 6 kişi yarın adliyeye gönderilecek.
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