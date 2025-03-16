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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şişli'de yeğeni tarafından silahla vurulan kişi öldü | Son dakika haberleri

        Şişli'de yeğeni tarafından silahla vurulan kişi öldü

        İstanbul Şişli'de yeğeni tarafından silahla vurulan 52 yaşındaki Taştan Karaca, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastaneden yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, cinayet şüphelisi yeğen C.K'yı yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 00:52 Güncelleme: 16.03.2025 - 00:52
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        Yeğeni tarafından öldürüldü
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        Şişli'de silahla vurularak yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirirken, cinayet zanlısı olan yeğeninin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir rezidanstaki daireye tadilat amacıyla gelen Taştan Karaca (52), malzeme almak için sokakta park halindeki aracının yanına gitti.

        8 EL ATEŞ EDİLDİ, AĞIR YARALANDI

        Bu sırada kendisini dışarıda bekleyen bir şüpheli, Karaca'ya silahla 8 el ateş etti. Karaca saldırıda ağır yaralanırken, şüpheli geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı.

        KURTARILAMADI

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Karaca, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Cinayetle ilgili araştırma yaparak çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlının Karaca'nın yeğeni C.K (20) olduğunu tespit etti. Emniyette 3 suç kaydı olduğu anlaşılan cinayet zanlısının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Öte yandan, şüphelinin merdivenlerden indiğini gördüğü Karaca'ya doğru gittiği ve sonrasında motosikletine doğru yürüdüğü anlar çevredeki bir apartmana ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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        #istanbul
        #Şişli
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