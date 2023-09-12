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        Haberler Gündem Güvenlik Şişli'de terör örgütü DHKP/C operasyonunda 10 zanlı yakalandı - Son Dakika Haberleri

        Şişli'de terör örgütü DHKP/C operasyonunda 10 zanlı yakalandı

        Şişli'de, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana el konuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 19:42 Güncelleme: 12.09.2023 - 19:44
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        Şişli'de operasyon: 10 gözaltı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

        YAZIŞMALAR TESPİT EDİLDİ

        Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'nde, terör örgütünün fikir ve ideolojisi doğrultusunda hareket edildiği, giriş kapıları ve odaları çelik levhalar ile güçlendirilen, kozmik odaların bulunduğu, bu odalarda örgütün sözde yurt dışı merkez komitesi ile yazışmalarının yapıldığı tespit edildi.

        OPERASYON YAPILDI

        Çelik kapıların içeri giriş süresini uzattığı anlaşılan merkezde, örgüte ait çok sayıda yasaklı yayın, dergi, kitap, broşür bulunduğu, elde edilecek dijital materyallerde örgüte ait önemli bilgilerin bulunabileceği ve aranan örgüt mensuplarının saklanabileceği şeklindeki bilgilere istinaden Şişli'deki İdil Kültür Merkezi'ne 8 Eylül'de operasyon yapıldı.

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        10 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

        Operasyonda şüpheliler D.P, S.A, M.K, S.K, H.İ, R.Ş, B.Y, R.A, V.D. ile E.Ç. gözaltına alındı.

        Kültür merkezinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartı ile olmak üzere 8'i serbest bırakıldı, 2 şüpheli tutuklandı.

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        #Şişli
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