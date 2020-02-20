20 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karın şişkinliği en sık görülen rahatsızlıkları başında geliyor. Modern çağın getirdiği hareketsizlik ve yanlış beslenme alışkanlıkları günümüzde bazı sağlık sorunlarının daha fazla yaygınlaşmasına neden oluyor. Beslenme alışkanlığımıza dikkat etmeden, bilinçsizce tükettiğimiz gıdalar şişkinliklere ve vücutta ödem oluşmasına neden olabilmektedir. İşte şişkinlik sorunuyla baş etme yolları ve şişkinliğe iyi gelen gıdalar...
Şişkinlik sorunuyla baş etme yolları ve şişkinliğe iyi gelen gıdalar
Gün içerisinde yediğimiz birçok besinin şişkinlik yapması mümkündür. Bu da kişileri oldukça rahatsız eden, bir türlü sığınamıyorum dedikleri durumun oluşmasıdır. Beslenme alışkanlığımıza dikkat etmeden, bilinçsizce tükettiğimiz gıdalar şişkinliklere ve vücutta ödem oluşmasına neden olabilmektedir. Sürekli şişkinlik problemi yaşayanların tüketirken mutlaka dikkat etmesi gereken besinler şunlardır;
▪ Süt ve süt ürünleri; peynir, yoğurt, süt ve dondurma gibi laktoz içeren besinlerin tüketilmesi sonucu laktoz duyarlılığı olanlarda şişkinlik yapabiliyor. Bunun için bu besinlerden alınan vitaminleri karşılamayı daha bitkisel ürünler tercih ederek yapmanızda fayda sağlayabilmektedir (pirinç sütü veya badem gibi ).
▪ Fasulye çeşitleri; şeker türü olan oligosakkaritler vücudumuz tarafından sindirilememektedir. Fasulye çeşitlerinde bulunan bu şeker türü bağırsaklara geldiğinde sindirilmeden bakteriler tarafından tüketilerek şişkinliğe neden olmaktadır. Eğer fasulye tüketmesini seviyorsanız; suda bekleterek içeriğinde bulunan oligosakkaritlerin azalmasını sağlayabilirsiniz.
▪ Sakız çiğnemek; hava yutulmasına neden olduğundan dolayı şişkinlik yaratabilmektedir. Ayrıca şekersiz sakızların içeriğinde bulunan sorbitol ve ksilitol maddelerinden dolayı bağırsaktaki bakteriler fermente ederek daha fazla şişlik oluşmasına neden oluyor.
▪ Baharatlı Yiyecekler; mide asidinin yükselmesine neden oldukları için şişkinlik oluşmaktadır.
▪ Bazı Meyve Sebzeler; içeriğinde şeker ve nişasta bulunduğu için parçalanması zor yapılmaktadır bu da şişkinliğe neden olmaktadır.
▪ Yağlı gıdalar; sindirimin yavaşlamasına neden olduğu için şişkinliğe sebep olmaktadır.
Bu yüzden şişkinlik oluştuğu durumlarda bazı önlemler alarak şişkinliğin geçmesini sağlayabilmekteyiz.
Şişkinliğe iyi gelen gıdalar;
▪ Yeşil Çay; ödem atmanızı ve sindirim sistemini hızlandırıcı etkisinden dolayı oldukça tercih edilmektedir.
▪ Salatalık; midedeki şişkinliği alarak, midenin rahatlamasını sağlamaktadır.
▪ Su; sindirimin hareketlenmesini sağlayarak yediklerimizi sindirmemize yardımcı olmaktadır.
▪ Yabanmersini; çay olarak kaynatılıp içildiğinde vücutta bulunan ödemin atılmasını sağlamaktadır.
▪ Elma sirkesi; tükettiğimiz sebzelere sirke eklemek içerdiği mineraller ve potasyum sayesinde sindirime yardımcı olmaktadır
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