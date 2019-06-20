Sisi ya da tam adıyla Abdülfettah es-Sisi, 2013 yılında Mısır'da gerçekleşen ve Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yönetimden indirilmesinin yanı sıra pek çok Müslüman Kardeşler üyesinin de yargılandığı darbenin lideri. Sisi, Muhammed Mursi'nin yargılandığı mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ardından araştırılıyor. Sisi'nin hayatından detaylar haberimizde.

SİSİ KİMDİR?

Abdülfettah es-Sisi, 19 Kasım 1954 tarihinde Kahire doğdu. 1977'de Mısır Harp Okulundan mezun oldu. 12 Ağustos 2012'de Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Mısır Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Tantavi yerine Sisi'yi getirme kararını aldı. Sisi, ayrıca Mısır Bakanlar Kurulunda "Savunma Bakanı" görevini de üstlendi. 12 Ağustos 2012'de Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı oldu.

2013 MISIR DARBESİ

1 Temmuz 2013'te Mısır ordusu, demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye ülkedeki siyasal krizi 48 saat içinde çözmesi için süre verdi. Verilen sürede krizin çözülmediğini öne süren Mısır ordusu, halk oylamasıyla seçilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi ve hükümetini 3 Temmuz 2013'te darbeyle devirerek anayasayı askıya aldı. Ordu meşru Cumhurbaşkanı Mursi'nin yerine Adli Mansur'u geçici cumhurbaşkanı olarak atadı. Birçok Müslüman Kardeşler üyesinin de tutuklanması emredildi.

Darbenin lideri konumundaki Genelkurmay Başkanı Sisi, televizyonda cumhurbaşkanının "Mısır halkının taleplerini karşılamayı beceremediğini" duyurdu ve anayasanın askıya alındığını bildirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVİ

Sisi, 27 Ocak 2014'te mareşalliğe yükseltildi. 26 Mart 2014'te Mısır Silahlı Kuvvetleri Yüksek Konseyi'nin başkanlık ve Mısır Savunma Bakanlığı görevlerinden istifa ederek cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. 26 Mart 2014 tarihinde ordudan istifa etti. 26, 27 ve 28 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleşen ve katılımın sadece %40 olduğu seçimlerde %97 oy alarak cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı.