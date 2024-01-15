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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şirketler Şişecam'ın Türk teknoloji şirketi ICRON’a ortak olma süreci tamamlandı - İş-Yaşam Haberleri

        Şişecam'ın Türk teknoloji şirketi ICRON’a ortak olma süreci tamamlandı

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam'ın yüzde 100 iştiraki olan Şişecam Investment B.V'nin Türk teknoloji şirketi ICRON'dan hisse alım işlemi bugün yapılan kapanış genel kurulu ile gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 19:32 Güncelleme: 15.01.2024 - 19:32
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        Şişecam'ın ICRON'a ortaklık süreci tamamlandı
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        Şişecam Investment B.V. Genel Kurulu’na Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, ICRON Kurucu Ortağı Tamer Ünal, ICRON Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Gürer Ünal ve ICRON Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ertuğrul katıldı.

        Gerçekleşen işlem sonucunda, ICRON’un yüzde 3 payı, 3 milyon dolar karşılığında Şişecam Investment B.V. tarafından satın alındı. Söz konusu hisse alımı ile eşzamanlı olarak ayrıca ICRON’un sermayesinin yalnızca Şişecam Investment B.V. tarafından iştirak edilerek 5 milyon dolar karşılığında artırılması kararı da alındı. Bu sermaye artırımı ile Şişecam Investment B.V’nin ICRON’daki payı yüzde 15,66’ya yükselecek.

        2023 yılının ilk yarısında farklı sektörlere operasyonel ve stratejik karar optimizasyonu hizmeti sunan ICRON'a yatırım yapmak üzere niyet mektubu imzalayan Şişecam, ICRON ile ortaklık konusunda anlaşmaya vardığını Ekim 2023'te duyurmuştu. Rekabet Kurulu tarafından da onaylanan sözleşme kapsamında Şişecam, ilerleyen dönemde ICRON'daki toplam payını yüzde 49'a kadar yükseltmesine olanak tanıyacak satın alım opsiyon hakkını da elinde bulunduruyor.

        Şişecam, yazılım teknolojileri alanındaki ilk yatırımı olan bu ortaklıkla, yüksek potansiyele sahip ICRON ile büyümeyi, mevcut faaliyetlerindeki operasyonel mükemmellik ve optimizasyon yaklaşımını bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

        Dünyanın saygın teknoloji araştırma ve danışmanlık kuruluşlarından Gartner’ın global ölçekte en iyi 20 firmaya yer verdiği “Magic Quadrant for Supply Chain Planning Solutions”ın 2023 listesinde yer alan ICRON’un, Şişecam’ın güçlendirdiği dijital altyapısı ve günün ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayan kalite yaklaşımıyla hem operasyonel hem de finansal performansa katkı sunması bekleniyor.

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