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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şişecam, dönemin zorluklarını çevik üretim stratejileriyle yönetecek - İş-Yaşam Haberleri

        Şişecam, dönemin zorluklarını çevik üretim stratejileriyle yönetecek

        Şişecam, Kuzey İtalya Düz Cam Fabrikası'ndaki fırınının soğuk tamirini öne çekerek; tesisteki float hattını 7 Şubat'ta, lamine hattını ise 13 Mart'ta, en kısa sürede yeniden faaliyete geçmek üzere, durdurma kararı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 13:19 Güncelleme: 07.02.2025 - 13:19
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        Şişecam, dönemin zorluklarını çevik üretim stratejileriyle yönetecek
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        Cam ve kimyasallar sektörlerinin global oyuncusu Şişecam, uzun vadeli hedeflerine yürürken dönemin zorluklarını yönetmeye ve hissedar değerini artırmaya yönelik adımlar atıyor.

        Şişecam, maliyetlerini üretim ve satış projeksiyonlarına göre optimize etmek için Kuzey İtalya Düz Cam Fabrikası'ndaki fırınını erken soğuk tamire alıyor. Soğuk tamire bağlı olarak bu tesisteki float hattı 7 Şubat'ta, lamine hattı ise 13 Mart'ta üretime ara verecek.

        FVÖK Seviyesinde Kârlılığa 8-10 Milyon Euro Katkı

        Şişecam'ın kararı, son 2 yılda toplam satışları hedeflerin altında kalan Avrupa düz cam pazarının mevcut koşullarının gözden geçirilmesi ve 2025 beklentileri ışığında üretim-satış-stok dengesinin yüksek verimlilikle yönetilmesi odağına dayanıyor.

        Alınan karar uyarınca ilgili tesis çalışanlarının soğuk tamir süresince gelir elde etmeye devam etmesi için ülkede geçerli sosyal güvenlik mekanizmasından faydalanılması planlanıyor. Bu adımlar çok sayıda belirsizliğin hâkim olduğu zorlu bir dönemden geçerken, bütçe disiplinini odağına alarak ilerleyen Şişecam'ın Avrupa'da yer alan diğer tesislerinde elde edilecek kapasite kullanım artışları sayesinde FVÖK seviyesinde karlılığına 2025 yılında 8-10 milyon euro katkı sağlayacak.

        Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “2024 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarımızı açıklarken hissedarlarımıza bugünün zorlu koşullarını en doğru şekilde yönetmek için sahada olduğumuzu söylemiştik. Hissedar değerini artırma ve Şişecam'a sürdürülebilir başarılar kazandırma yönünde hem finansal hem de operasyonel verimlilik odağındaki aksiyonlarımızı uygulamaya başladık. Bu kapsamda; erken soğuk tamire girecek olan Kuzey İtalya'daki üretim operasyonlarımızı üretim ve satış projeksiyonlarımıza uygun olarak en kısa sürede yeniden devreye alacağız. Bu dönem içerisinde de Avrupa'da yer alan diğer düz cam tesislerimizin kapasite kullanım oranlarını artırarak toplam verimlilik ve karlılıkta anlamlı kazanımlar elde edeceğiz. Şişecam kültürü sürdürülebilirlik ve devamlılık üzerine kuruludur. Bugüne kadar bu tesisimizde Şişecam'a emek vermiş çalışma arkadaşlarımız için de yapıcı çözümler üreteceğiz. Şişecam, uzun vadeli güçlü büyüme hedeflerinden uzaklaşmadan dönemin zorluklarını yönetmeyi ve hissedarları için değer yaratmayı sürdürmek için gerekli adımları atmaya hızla ve kararlılıkla devam edecektir.”

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