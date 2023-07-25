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        Haberler Kültür-Sanat Sinema SİSAY'dan Deprem bölgesine filmli moral desteği

        SİSAY'dan Deprem bölgesine filmli moral desteği

        Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği, deprem bölgesindeki afetzedelere filmli moral desteği veriyor

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 09:53
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        Deprem bölgesine filmli moral desteği
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        6 Şubat'ta meydana gelen deprem fırtınasında 50.783 vatandaşımız hayatını kaybederken milyonlarca kişi evsiz kaldı.

        Maddi ve manevi olarak büyük bir yıkıma uğrayan deprem bölgesindeki afetzedelerin moral bulması için birçok etkinlik düzenlendi / düzenleniyor.

        O etkinliklerden biri de film gösterimleri.

        Sinema Salonu Yatırımcıları Meslek Birliği SİSAY, afetzedelere moral desteği olması adına deprem bölgesinde film gösterimleri düzenlemeye başladı.

        Başta çocuklar olmak üzere afetzedeler, SİSAY'ın organize ettiği film gösterimleriyle de yıkımın etkilerini üzerlerinden atmaya çalışıyor.

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        #Deprem
        #SİSAY
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