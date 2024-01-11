Şırnak Valiliği'nden kar ve buzlanma uyarısı

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Şırnak Valiliği, kent merkezi ile 2 ilçe için kar ve don uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, perşembe günü akşam saatlerinde kentin doğusu ve Beytüşşebap ile Uludere ilçelerinde başlayacak yoğun kar yağışının pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, bölgede üç gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışı sebebiyle buzlanma, don ve ulaşımda aksama, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.