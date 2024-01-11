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        Haberler Gündem Hava Durumu Şırnak Valiliği'nden kar ve buzlanma uyarısı

        Şırnak Valiliği'nden kar ve buzlanma uyarısı

        Şırnak Valiliği kent merkezi, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar ve don uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 00:46 Güncelleme: 11.01.2024 - 00:50
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        Şırnak'ta kar ve buzlanma uyarısı
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        Şırnak Valiliği, kent merkezi ile 2 ilçe için kar ve don uyarısında bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, perşembe günü akşam saatlerinde kentin doğusu ve Beytüşşebap ile Uludere ilçelerinde başlayacak yoğun kar yağışının pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, bölgede üç gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışı sebebiyle buzlanma, don ve ulaşımda aksama, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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