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        Haberler Gündem Güncel Şırnak'ta yaban keçisi avlayan kişiye 660 bin lira ceza | Son dakika haberleri

        Şırnak'ta yaban keçisi avlayan kişiye 660 bin lira ceza

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban keçisi avlayan kişiye 660 bin lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 13:25 Güncelleme: 30.08.2024 - 13:25
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        Yaban keçisi avına rekor ceza
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        Şırnak Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Kösreli köyü kırsalı Cudi Dağı bölgesinde, bir kişinin yaban keçisi avladığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.

        Yapılan çalışmada, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, S.B'nin yaban keçisi avladığını tespit etti.

        Yaban keçisi avlayan kişiye 660 bin lira ceza uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, AA muhabirine, kentte Cudi ve Gabar dağları ile Beytüşşebap, İdil ve Uludere ilçelerinin, yaban keçilerinin yaşam alanı olduğunu belirtti.

        Kalay, şunları kaydetti:

        "Yaban keçisi avlayan kişiye 650 bin lira tazminat, 10 bin lira da 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan ceza uygulandı. Bu hayvanlarımız koruma altında ve nesli tehlike altında olan türler arasında. Vatandaşlarımızdan bu hayvanların korunması için hassasiyet göstermelerini bekliyoruz."​​​​​​​

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        #şırnak
        #yaban keçisi
        #AV
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