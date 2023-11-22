Şırnak'ta taksi ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde taksiyle TIR'ın çarpıştığı feci kazada 1'i Irak uyruklu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Silopi'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
F.T. idaresindeki TIR, İpekyolu Caddesi Kizir mevkisinde A.Y. yönetimindeki taksiyle çarpıştı. Kazada taksi sürücüsü A.Y. ile aynı araçtaki 5'i Irak uyruklu 6 kişi yaralandı.
2 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİFotoğraf: DHA
AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nevzat Ç. (42) ile Irak uyruklu Eyüp A. (47) müdahaleye karşın kurtarılamadı. Nevzat Ç. ve Eyüp A.'nın cenazeleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDIFotoğraf: İHA
Taksinin Habur Sınır Kapısı'na gitmekte olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.