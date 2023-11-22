Şırnak'ta taksi ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Silopi'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

F.T. idaresindeki TIR, İpekyolu Caddesi Kizir mevkisinde A.Y. yönetimindeki taksiyle çarpıştı. Kazada taksi sürücüsü A.Y. ile aynı araçtaki 5'i Irak uyruklu 6 kişi yaralandı.

2 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Fotoğraf: DHA

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nevzat Ç. (42) ile Irak uyruklu Eyüp A. (47) müdahaleye karşın kurtarılamadı. Nevzat Ç. ve Eyüp A.'nın cenazeleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.