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Şırnak'ta silahlı saldırı: 1 ölü

Şırnak Beytüşşebap'ta bir kişi, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Giriş: 08.05.2023 - 02:22 | Güncelleme: ABONE OL
Şırnak'ta silahlı saldırı: 1 ölü
Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü
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AA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hisarkapı köyünde akşam saatlerinde evine giden Temer Temel (48) kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Temel'in, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. AA'nın haberine göre, Temel'in cesedi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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