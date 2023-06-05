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Şırnak'ta güvenlik korucusu aracında silahlı saldırıya uğradı

Şırnak Cizre'de Mustafa Erdem adlı güvenlik korucusu silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Şırnak Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk belirlemelere göre, olayın terör saldırısı olduğunun değerlendirildiğini duyurdu

Giriş: 05.06.2023 - 15:29 | Güncelleme: ABONE OL
Şırnak'ta güvenlik korucusuna silahlı saldırı! Güvenlik korucusu hayatını kaybetti - Son dakika haberi
AA

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu Mustafa Erdem, hayatını kaybetti.

Sur Mahallesi Aydınlık Sokak'ta, içerisinde bir kişinin bulunduğu aracın yandığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Araçtaki kişinin, güvenlik korucusu Mustafa Erdem olduğu tespit edildi.

Yaralı Erdem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Erdem'in içerisinde bulunduğu aracın, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce uzun namlulu silahla tarandıktan sonra ateşe verildiği öğrenildi.

Polis, saldırganların yakalanması için bölgede çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"TERÖR SALDIRISI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR"

Şırnak Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk belirlemelere göre, olayın terör saldırısı olduğunun değerlendirildiğini duyurdu.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Cizre ilçesi Sur Mahallesi'nde 04.06.2023 günü saat 21.00 civarında, güvenlik korucusu Mustafa Erdem, özel aracında silahlı saldırı sonucu öldürülmüştür. İlk belirlemelere göre, olayın terör saldırısı olduğu değerlendirilmektedir."

Erdem'in cenazesi, Kumçatı Beldesi'nde toprağa verildi.

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