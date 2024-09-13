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        Haberler Gündem Güncel Şırnak'ta boş arı kovanı desteği! | Son dakika haberleri

        Şırnak'ta boş arı kovanı desteği başvuruları başlıyor

        Şırnak'ta "Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında boş kovan başvuruları 16 Eylül Pazartesi günü başlıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:26 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:26
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        Şırnak'ta boş arı kovanı desteği!
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        Şırnak İl Tarım ve Orman müdürlüğü, "Arıcılığı Geliştirme Projesi" kapsamında boş kovan başvurularının 16 Eylül'de başlayacağını ve 20 Eylül'de biteceğini duyurdu.

        Buna göre, aktif arıcılık kayıt sistemi kaydı olan ve 2023 yılı arılı kovan desteğinden faydalanmış olan arıcıların 20 Eylül'e tarihine kadar il müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor.

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        #yerel haberler
        #şırnak
        #arıcılığı geliştirme projesi
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