Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Şırnak'ta bazı bölgeler, ‘Geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi | Son dakika haberleri

        Şırnak'ta bazı bölgeler, ‘Geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

        Şırnak Valiliği, bazı bölgelerin 12-26 Mayıs tarihleri arasında 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 15:11 Güncelleme: 13.05.2025 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta 'özel güvenlik bölgeleri' kararı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

        DHA'nın haberine göre valilik, bazı bölgelerin 12-26 Mayıs tarihleri arasında 15 gün süreyle ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu.

        Şırnak Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “Şırnak ili Merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin Bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya Bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 12 Mayıs 2025 (Dahil) - 26 Mayıs 2025 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı, kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #şırnak
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Yeni dolandırıcılık yöntemi sahte kargo linki!
        Yeni dolandırıcılık yöntemi sahte kargo linki!
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Habertürk Anasayfa