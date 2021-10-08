"Ceylanlar burada yaşamlarını iyi bir şekilde devam ettirdiler. Bunun doğal bir göstergesi olarak yavruladılar, çoğaldılar ve o sayı 65'e çıktı. Bugün de Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüzün himayesinde 40 ceylanı doğayla buluşturmak üzere bir araya geldik.