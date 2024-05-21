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        Haberler Spor Tenis Diğer Şırnak'ta 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis turnuvası başladı - Tenis Haberleri

        Şırnak'ta 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis turnuvası başladı

        Şırnak'ta düzenlenen "3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası", 62 sporcunun katılımıyla gösteri maçıyla başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 11:41 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:41
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        Cudi Cup Şırnak'ta başladı
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        Şırnak'ta düzenlenen "3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası" Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki kortlarda gösteri maçı ile başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonunda, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin katkılarıyla üniversite yerleşkesindeki 2 kapalı 4 açık kortta gerçekleştirilecek turnuvaya, Rusya, İran, Türkmenistan, Kazakistan, Ukrayna, Almanya, İrlanda, İspanya ve Türkiye'den 62 sporcu katıldı.

        Turnuvanın açılışı dolayısıyla Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde gösteri maçı organize edildi. Gösteri maçını Vali Cevdet Atay ve TTF Başkanı Cengiz Durmuş yaptı.

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        Vali Atay, programda yaptığı konuşmada, Şırnak'ın artık olumsuz olayların aksine turnuvalarla ve kaliteli petrol ile anıldığını belirtti.

        Turnuvanın kente hayırlı olmasını dileyen Atay, şunları söyledi:

        "Bakanımız dün açıkladı, günlük 42 bin 500 varil kaliteli petrol buradan çıkıyor. Burası aynı zamanda enerjinin başkenti. Bu şehrin enerjisi ve dinamiği çok yüksek. İnşallah bunu hep beraber daha da yukarılara, iyi seviyelere çıkartacağız. Geçmişteki olumsuzlukların yerine artık Şırnak güzelliklerle anılıyor. Bugün konumuz spor, sporun birleştirici gücü ve sporun kardeşliği. Bu turnuvanın uluslararası olması ayrı bir heyecan katıyor. Centilmence bir turnuva olsun. Sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum ve emeği geçen herkesi kutluyorum."

        Durmuş: "Tenis Cudi'yi sevdi"

        TTF Başkanı Durmuş da 90 milyona yaklaşan ülke nüfusu ile her projeden yetenekli gençleri ortaya çıkardıklarını ifade etti.

        Durmuş, "'Cudi Cup' tenisin zengin sporu olarak algılanmasını kırmamızda en önemli mihenk taşı oldu. Burada oynayan gençlerimiz de bunu başarıyla gösterdiler. 2 yıl öncesinde başlayan bu serüven bugün tekerlekli sandalyede 2 kız çocuğumuza milli takım seviyesinde oynama şansı verdi. Yani şans verirseniz oluyor. Dünya kupası tekerlekli sandalyede 2'nci olan takımımızın antrenörü Şırnak'tan bir antrenörümüz. Turnuva nedeniyle gelen 62 sporcu birer Şırnak elçisi olacak gittikleri yerlerde buranın misafirperverliğini, kültürünü, insanlığını en önemlisi Cudi'yi çevrelerine anlatacaklar. Cudi bizi sevdi, tenis de Cudi'yi sevdi. Bu anlamda burada olmanın gururunu mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

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        Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ise turnuvanın centilmence geçmesini diledi.

        Programda, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka da konuşma yaptı.

        Programa, Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, kurum temsilcileri ve sporcular katıldı.

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