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        Haberler Gündem Şırnak'ta 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi ilanı - Güncel haberler

        Şırnak'ta 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi ilanı

        Şırnak Valiliği, kent merkezi ve ilçelerindeki bazı bölgelerin bugünden itibaren 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 01:36 Güncelleme: 27.04.2025 - 01:36
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        Şırnak'ta 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi ilanı
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        Şırnak Valiliği, kent merkezi ve ilçelerdeki bazı bölgelerin 27 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında 15 gün süreyle ‘Geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

        “Şırnak ili Merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin Bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya Bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 27 Nisan 2025 (Dahil) - 11 Mayıs 2025 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı, kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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