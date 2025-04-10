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        Haberler Gündem Güncel Sirkeci Garı'nda "Aile Festivali" | Son dakika haberleri

        İstanbul Aile Festivali, Sirkeci Garı'nda kapılarını açtı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Sirkeci Garı'nda hayata geçirilen "İstanbul Aile Festivali" başladı. Festival Organizatörü Leyla Sayar, kadın girişimcilerle 2018'den bu yana yüzden fazla festivale imza attıklarını belirterek, "Bu festivali ilk defa Sirkeci Garı'nda yapıyoruz. Burada yapmamızın en önemli nedeni 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi. Festivalimiz 4 gün sürecek, girişler ücretsiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 17:59 Güncelleme: 10.04.2025 - 18:00
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        Sirkeci Garı'nda "Aile Festivali"
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        Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Sirkeci Garı'nda hayata geçirilen "İstanbul Aile Festivali" başladı. Aileleri ve kadın girişimcileri bir araya getiren festival, çeşitli atölyelerin yanı sıra kültür, eğlence, eğitim ve sosyal sorumluluk etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor.

        Festival Organizatörü Leyla Sayar, yaptığı açıklamada, uzun yıllardır kadın girişimciler için çeşitli organizasyonlar yaptıklarını belirterek, "Onların ülke ekonomisine katkı sağlayarak, ayakta durup güçlü anneler ve güçlü bireyler olarak toplumda yer almalarına katkıda bulunuyoruz." dedi.

        Kadın girişimcilerle 2018'den bu yana yüzden fazla festivale imza attıklarını dile getiren Sayar, şunları kaydetti:

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        "Bu festivali ilk defa Sirkeci Garı'nda yapıyoruz. Burada yapmamızın en önemli nedeni 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi. Sirkeci, ailelerin, aşkların, sevgilerin ve birbirine hasret insanların kavuşma noktası olduğu için çok önemli bir mekan. Bu aidiyet duygusuyla 'Aile Yılı'na da katkı sağlayarak burada yapmak istedik. Festivalimiz 4 gün sürecek, girişler ücretsiz. Bütün İstanbullu aileleri bekliyoruz. Anne, baba ve çocuklar hep beraber atölyelere ücretsiz katılabilecek. Birlikte vakit geçirip keyifli alışverişler yapabilecek, lezzet duraklarında karınlarını doyurup beraber güzel vakit geçirebilecekler."

        Sayar, ailelerin sosyalleşebileceği bir ortam hazırladıklarını vurgulayarak, "Yaklaşık 70 kadın girişimcinin bulunduğu, lezzet duraklarının olduğu, sokak sanatçılarını dahil ettiğimiz sanata ve kültürel değerlere de katkı sağladığımız bu festivale, bütün İstanbullu aileleri bekliyoruz" şeklinde konuştu.

        Doğaltane Organik Bakım Ürünleri kurucularından Özlem Polat, Sirkeci Garı'nın tarihi dokusunun çok heyecan verici olduğunu belirterek, "Burada herkesin bir arada olması, girişimcilik ruhunu teşvik etmesi, motive etmesi anlamında çok büyük katkı sağlıyor bizlere" görüşünü paylaştı.

        Festivale katılanların aynı zamanda hayallerini ve vizyonlarını da gerçekleştirdiklerini aktaran Polat, "Buraya gelen firmalar sadece satış odaklı değil, hayallerini, yapmak istediklerini gerçekleştiriyor. Halkla bir araya gelip müşteriyle direkt temasa geçmeyi, marka değerini arttırmayı hedefliyor aslında. O açıdan burası bizlere çok büyük katkılar sağlıyor" ifadesini kullandı.

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        Polat, "Buraya gelecek arkadaşlarımız ailece çok güzel vakit geçirecek. Müzik ve çeşitli ücretsiz etkinliklerimiz olacak. Herkese, her şeye, her keseye hitap eden ürünlerimiz var. O açıdan her şeyi bir arada bulabilecekleri, eğlenebilecekleri, bu tarihi mekanın dokusunda keyif alabilecekleri bir yer burası. O yüzden herkesin gelmesini şiddetle tavsiye ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

        Ziyaretçilerin olumlu tepkiler verdiğini ve etkinlikleri gördüklerinde merakla takip ettiklerini vurgulayan Polat, gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

        Özlem Polat, çocuğu olduktan sonra Doğaltane Organik Bakım Ürünlerini kurduklarını, vücuda toksik etki bırakmayan, içeriği temiz ürünler üretmek için çalıştıklarını söyledi.

        Festival katılımcılarından Karanfil Sekmen ise yaklaşık 15 yıldır kendi tasarımı ve kendi markası olan doğal taşlı, miyukili, kristalli ürünleri halkla buluşturduğunu söyledi.

        Aile festivali olmasının önemine dikkati çeken Sekmen, "Ailelerin çocuklarıyla gelebileceği, ailecek gezilebilecek bir yer olduğu için çok mutluyuz. İlgi çok yoğun, sabah saatleri olmasına rağmen çok güzel tepkiler alıyoruz" diye konuştu.

        İstanbul Aile Festivali, ailelerin birlikte eğlenceli vakit geçirebilmesi amacıyla özel stantların yanı sıra toplumsal farkındalık projelerine de ev sahipliği yapıyor. Kadın girişimcileri destekleyen stantların da yer aldığı festival, kadın emeğini ve üretimini görünür kılmak için yerel üreticilere, el emeğiyle çalışan kadınlara kendilerini tanıtma fırsatı sunuyor.

        Her yaştan katılımcıya hitap eden festival kapsamında eğitici atölyeler, çocuklara özel sanat, bilim ve gastronomi atölyeleri, masal anlatıcıları, sokak sanatçıları, tiyatro gösterileri, yarışmalar, geleneksel tatlardan sağlıklı atıştırmalıklara kadar geniş bir yelpazede lezzet durakları ve sosyal sorumluluk projeleri de ziyaretçilerle buluşacak. Festival, 13 Nisan'a kadar devam edecek.

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        #yerel haberler
        #istanbul aile festivali
        #sirkeci garı
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