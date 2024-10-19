Şirince, sonbaharda da yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası

"ÇOK GÜZEL BİR YER"

Şirince'ye arkadaşlarıyla gezmeye Aydın'dan gelen 21 yaşındaki Kardelen Gelgeç "'Aydın dışına çıkalım' diyerek geldik. İlk aklımıza gelen yer, Şirince'ydi. Genel olarak çok güzel, yeşil bir yer, halkı çok sıcak" dedi. Gelgeç, yazın ve ilkbaharda da Şirince'nin çok güzel olacağını düşündüğünü belirtip, "Şu anda da yapraklar dökülüyor. Onun ayrı bir güzelliği var. Bana çok tatlı geldi" dedi.